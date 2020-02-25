В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого бизнеса

В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщает НСН. Список финалистов будет сформирован 18—20 мая, а 23 мая определят победителей. Церемония награждения состоится 25 мая на Московском предпринимательском форуме. Среди номинаций — «Молодой предприниматель года», «Почётный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года». Новые номинации — «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года», передаёт портал мэра и правительства. Ранее «Невские новости» сообщали, что в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали о старте конкурса «Социальный предприниматель — 2020».