В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого бизнеса

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В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого и среднего бизнеса.
В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

Список финалистов будет сформирован 18—20 мая, а 23 мая определят победителей. Церемония награждения состоится 25 мая на Московском предпринимательском форуме.

Среди номинаций — «Молодой предприниматель года», «Почётный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года».

Новые номинации — «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали о старте конкурса «Социальный предприниматель — 2020».

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