В Петербурге стартовал конкурс «Социальный предприниматель — 2020»

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В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали о старте конкурса «Социальный предприниматель — 2020».
В Петербурге стартовал конкурс «Социальный предприниматель — 2020»
  • Pixabay

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета, цель конкурса — привлечь внимание бизнеса, общества и власти к решению социальных проблем.

Среди других задач — привлечение внимания общественности, региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и прессы к работе социальных предпринимателей, которые решают социальные проблемы.

Участники представят проекты, необходимые для улучшения жизни общества и решения актуальных социальных проблем.

Организатором мероприятия выступил Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» попали 15 представителей Удмуртии.

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