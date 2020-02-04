В Петербурге стартовал конкурс «Социальный предприниматель — 2020»

В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали о старте конкурса «Социальный предприниматель — 2020».

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета, цель конкурса — привлечь внимание бизнеса, общества и власти к решению социальных проблем.

Среди других задач — привлечение внимания общественности, региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и прессы к работе социальных предпринимателей, которые решают социальные проблемы.

Участники представят проекты, необходимые для улучшения жизни общества и решения актуальных социальных проблем.

Организатором мероприятия выступил Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» попали 15 представителей Удмуртии.