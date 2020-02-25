В Севастополе реконструируют обелиск в честь города-героя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял решение о реконструкции обелиска в честь города-героя.

Как сообщает РИА Новости Крым, об этом он рассказал на аппаратном совещании правительства.

Памятник «Городу-герою Севастополю», расположенный на мысе Хрустальном, также известен как «Штык и парус».

Научно-практическая документация получила положительное заключение государственной историко-архитектурной экспертизы. Предварительная стоимость работ оценена проектировщиком в 255 млн рублей.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы.