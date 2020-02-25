В Крыму спасли пятерых человек, попавших в снежный занос в горах

В Крыму спасли пятерых человек, попавших на автомобиле в снежный занос на горном плато Караби-Яйла.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По имеющимся данным, из-за погодных условий и наступивших сумерек водитель машины Volkswagen Tiguan не смог самостоятельно справиться с управлением.

«Прибыв к месту, спасатели, используя лебёдку и такелажное оборудование, эвакуировали легковой автомобиль из снежного заноса и сопроводили его до поста «Крым-Спас», который находится на плато Караби-Яйла», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет.

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