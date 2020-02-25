В Иркутской области завели дело из-за незаконного объявления режима ЧС

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В Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с незаконным решением о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Марковского муниципального образования летом 2019 года.
В Иркутской области завели дело из-за незаконного объявления режима ЧС
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с пожаром, произошедшим летом 2019 года в одном из жилых домов по ул. Мира в посёлке Маркова.

«Незаконное решение о введении режима ЧС явилось правовым основанием для заключения муниципального контракта с коммерческой организацией в обход публичных процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму свыше 1 млн рублей», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по иску прокурора Иркутского района постановление главы Марковского муниципального образования от 5 июня 2019 года «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» судом признано незаконным.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

«По результатам их рассмотрения следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)», — уточнили в прокуратуре.

Ранее Кировский районный суд Томска приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего руководителя Департамента лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича по обвинению в превышении должностных полномочий.

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