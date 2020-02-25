Руслан Хасбулатов прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова

Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

«Я прежде всего хотел бы выразить свои соболезнования родным и близким этого замечательного человека. Время берёт своё, он же участник Великой Отечественной войны. Уходят люди из этой плеяды», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Хасбулатова, у него остались замечательные впечатления от Язова. Он также отметил его глубокие военные знания, понимание политики.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Язова.