Руслан Хасбулатов прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова

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Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
Руслан Хасбулатов прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Я прежде всего хотел бы выразить свои соболезнования родным и близким этого замечательного человека. Время берёт своё, он же участник Великой Отечественной войны. Уходят люди из этой плеяды», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Хасбулатова, у него остались замечательные впечатления от Язова. Он также отметил его глубокие военные знания, понимание политики.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Язова.

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