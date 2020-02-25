В Екатеринбурге заявили о росте преступности

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Врио начальника главка полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко заявил о росте числа преступлений в городе в 2019 году.
В Екатеринбурге заявили о росте преступности
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные МВД, в 2019 году в полицию поступило 488 тыс. завялений (на 7% больше, чем годом ранее).

Швыдченко подчеркнул, что рост уровня преступности произошёл за счёт увеличения числа преступлений имущественного характера.

«В основе (роста) лежат преступления по статье «Мошенничество», где рост за пять лет составил 86%», — отметил Швыдченко.

По его словам, Екатеринбург является мегаполисом с развитой экономикой, что притягивает преступников.

Он также добавил, что на фоне общего роста числа преступлений произошло снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в Подмосковье рассказали о росте раскрываемости убийств в 2019 году.

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