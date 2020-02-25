В Госдуме рассказали об идее бессрочной квоты на поступление в вузы для детей-сирот

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев прокомментировал инициативу по введению бессрочной квоты для внеконкурсного приёма детей-сирот в российские вузы.

Как сообщает «Парламентская газета», в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» для детей-сирот в настоящее время действует специальная квота, которая предполагает право поступления на бюджет при условии получения на вступительных испытаниях хотя бы минимального количества проходных баллов.

При этом срок действия квоты для сирот истекает 1 января 2021 года.

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — пояснил Алексей Кобилев.

По мнению депутата, необходимо законодательно закрепить бессрочность этой квоты.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Севастополе заявили об отмене платы за посещение городских учреждений культуры и спорта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.