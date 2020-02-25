Автор «Белой стрекозы любви» заявил о стремлении к идеалу в творчестве
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- РИА Новости
«Аудитория может ожидать новые песни. Есть те, что уже выложены на YouTube. Иногда я их меняю, удаляю. Я стремлюсь к абсолютному идеалу. Я мечтал быть известным, и я достиг этого, как только перешёл к действиям. Я стал счастливым и успешным», — заявил Воронов.
При этом он отметил, что его больше интересует процесс создания музыки, а не концертная деятельность.
Также Воронов пошутил, что жалеет о выпуске песни «Белая стрекоза любви».
«Я выложил в интернет «Стрекозу», и сейчас я жалею об этом. Песня, безусловно, хит. Но авангард мне ближе, чем вся эта поэтика. Хотя вы понимаете, что я сейчас шучу, абсурдирую», — сказал он.
Как подчеркнул Воронов, песня в любом случае «выстрелила» бы, поскольку у тех, кто «флексит», мозг «может взрывать что угодно».
Подробнее — в материале RT.