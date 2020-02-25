Автор «Белой стрекозы любви» заявил о стремлении к идеалу в творчестве

Николай Воронов, автор композиции «Белая стрекоза любви», ставшей хитом русскоязычного интернета, рассказал RT, что аудитории стоит ожидать новых композиций. По его словам, он уже публикует их на своих страницах в социальных сетях и стремится «к абсолютному идеалу».

«Аудитория может ожидать новые песни. Есть те, что уже выложены на YouTube. Иногда я их меняю, удаляю. Я стремлюсь к абсолютному идеалу. Я мечтал быть известным, и я достиг этого, как только перешёл к действиям. Я стал счастливым и успешным», — заявил Воронов.

При этом он отметил, что его больше интересует процесс создания музыки, а не концертная деятельность.

Также Воронов пошутил, что жалеет о выпуске песни «Белая стрекоза любви».

«Я выложил в интернет «Стрекозу», и сейчас я жалею об этом. Песня, безусловно, хит. Но авангард мне ближе, чем вся эта поэтика. Хотя вы понимаете, что я сейчас шучу, абсурдирую», — сказал он.

Как подчеркнул Воронов, песня в любом случае «выстрелила» бы, поскольку у тех, кто «флексит», мозг «может взрывать что угодно».

Подробнее — в материале RT.