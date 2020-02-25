Эксперты подсчитали экономию средств россиян при рефинансировании ипотеки

Короткая ссылка
Аналитики подсчитали, какую сумму могут сэкономить россияне с помощью рефинансирования ипотеки.
Эксперты подсчитали экономию средств россиян при рефинансировании ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Как отметили специалисты федеральной сети агентств недвижимости «Этажи», в 2019 году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, при этом средняя ставка составила 10,1%.

Уточняется, что благодаря рефинансированию экономия средств может составить около 891 млрд рублей.

По словам руководителя компании Ильдара Хусаинова, общая экономия россиян, получивших ипотеку в 2015–2018 годах, может составить около 1,9 трлн рублей.

Таким образом, за пять последних лет суммарная выгода от рефинансирования может достигнуть 2,8 трлн рублей.

Большинство аналитиков подтвердили верность этих расчётов, однако окончательные показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок.

Ранее доцент Международного банковского института, заместитель председателя комитета по развитию экспорта и импорта санкт-петербургского отделения «Деловой России», кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить