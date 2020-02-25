Эксперты подсчитали экономию средств россиян при рефинансировании ипотеки

Аналитики подсчитали, какую сумму могут сэкономить россияне с помощью рефинансирования ипотеки.

Об этом сообщают «Известия».

Как отметили специалисты федеральной сети агентств недвижимости «Этажи», в 2019 году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, при этом средняя ставка составила 10,1%.

Уточняется, что благодаря рефинансированию экономия средств может составить около 891 млрд рублей.

По словам руководителя компании Ильдара Хусаинова, общая экономия россиян, получивших ипотеку в 2015–2018 годах, может составить около 1,9 трлн рублей.

Таким образом, за пять последних лет суммарная выгода от рефинансирования может достигнуть 2,8 трлн рублей.

Большинство аналитиков подтвердили верность этих расчётов, однако окончательные показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок.

Ранее доцент Международного банковского института, заместитель председателя комитета по развитию экспорта и импорта санкт-петербургского отделения «Деловой России», кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности граждан.