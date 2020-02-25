Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году.

Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.

Этот показатель более чем в 10 раз превышает количество ДТП в Чечне (76 случаев на 100 тыс. транспортных средств).

Осенью 2019 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил о снижении количества аварий в 22 из 38 городов, в которых проводилось исследование.