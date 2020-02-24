МЧС назвало число закрытых из-за нарушений пожарной безопасности ТЦ
- РИА Новости
«В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра», — говорится в сообщении.
Как отмечается, все нарушения находятся на контроле надзорных органов министерства.
После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, были проведены внеплановые проверки тысяч объектов с массовым пребыванием людей.
В марте 2019 года в Генпрокуратуре рассказали, что всего в рассматриваемой сфере прокурорами выявлено более 290 тыс. нарушений законодательства.