Путин: российские военные предотвратили в Сирии угрозы для России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России.

Об этом он заявил, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

«Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — сказал президент.

Он поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии за службу.

Также Путин во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.