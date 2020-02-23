В Липецкой области загорелся рейсовый автобус
- РИА Новости
Инцидент произошёл в 09:36 в автобусе №1627 Мичуринск — Грязи.
«В автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Среди пассажиров двое детей. Все эвакуировались до прибытия пожарного расчёта», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
В настоящее время пожар ликвидирован. За пассажирами приехал другой автобус.
Ранее в Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе.