В Липецкой области загорелся рейсовый автобус

В Липецкой области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 30 пассажиров. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости

Инцидент произошёл в 09:36 в автобусе №1627 Мичуринск — Грязи. «В автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Среди пассажиров двое детей. Все эвакуировались до прибытия пожарного расчёта», — цитирует пресс-службу ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. За пассажирами приехал другой автобус. Ранее в Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе.