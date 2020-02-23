В Липецкой области загорелся рейсовый автобус

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В Липецкой области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 30 пассажиров. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщили в МЧС России.
В Липецкой области загорелся рейсовый автобус
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в 09:36 в автобусе №1627 Мичуринск — Грязи.

«В автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Среди пассажиров двое детей. Все эвакуировались до прибытия пожарного расчёта», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В настоящее время пожар ликвидирован. За пассажирами приехал другой автобус.

Ранее в Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе.

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