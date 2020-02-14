В Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе

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В МЧС по Тюменской области рассказали о пожаре в школьном автобусе на трассе Ялуторовск — Ярково.
В Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе
  • © ГУ МЧС России по Тюменской области

Как сообщает vsluh.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, ЧП произошло на 67-м километре Ярковского района.

В салоне автобуса ПАЗ-3203 находились 20 человек, из них 18 детей.

В ведомстве заявили, что вызов поступил в 8:40.

«Из двигателя пошёл дым, водитель остановился, всех детей успели вывести до пожара. Никто не пострадал», — отметил руководитель пресс-службы МЧС по региону Сергей Юсько.

В настоящее время выясняются причины пожара.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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