В Тюменской области произошёл пожар в школьном автобусе
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Как сообщает vsluh.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, ЧП произошло на 67-м километре Ярковского района.
В салоне автобуса ПАЗ-3203 находились 20 человек, из них 18 детей.
В ведомстве заявили, что вызов поступил в 8:40.
«Из двигателя пошёл дым, водитель остановился, всех детей успели вывести до пожара. Никто не пострадал», — отметил руководитель пресс-службы МЧС по региону Сергей Юсько.
В настоящее время выясняются причины пожара.
Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.