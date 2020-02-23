Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

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При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных
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Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, в случае добавок меланжа или растительных сливок производитель мог решить «сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий», заменив натуральные компоненты искусственными.

Покупать кондитерские изделия следует в стационарных точках торговли, где есть все условия для хранения такой продукции. В таких магазинах есть проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, а также специальные холодильные полки и витрины.

Лучше всего выбирать продукцию, которая изготовлена на местных фабриках. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта, добавили специалисты.

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