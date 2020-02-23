В Петербурге предотвратили третье наводнение с начала года

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Комплексы защитных сооружений в Санкт-Петербурге предотвратили третье с начала года наводнение, принято решение открыть водопропускные отверстия.
В Петербурге предотвратили третье наводнение с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений города.

«После ночного шторма комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля 2020 года. С начала года предотвращено третье наводнение», — заявили там.

Как уточнили в ведомстве, Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

20 января в петербургском комплексе защитных сооружений заявили о частичном закрытии дамбы в связи с усилением ветра и повышением уровня воды.

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