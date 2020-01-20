В Петербурге из-за непогоды частично закрыли дамбу

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В петербургском комплексе защитных сооружений заявили о частичном закрытии дамбы в связи с усилением ветра и повышением уровня воды.
В Петербурге из-за непогоды частично закрыли дамбу
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, руководство комплекса приняло решение частично закрыть створки дамбы с целью предотвратить возможное наводнение.

По данным метеослужб, в городе ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 17 м/с.

«В связи с ухудшением погодных условий и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы, принято решение о частичном применении комплекса защитных сооружений. Затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 будут переведены в положение «закрыто» в 16:30 20 января 2020 года. Судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет», — заявили в комплексе.

В КЗС также отметили, что движение транспорта по дамбе не закрыто и осуществляется в штатном режиме.

19 декабря Пятый канал сообщал, что Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в зоне сильного шторма.

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