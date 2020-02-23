На Камчатке погибла главный редактор местного информагентства

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Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в результате несчастного случая во время катания на снегоходе на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова.
На Камчатке погибла главный редактор местного информагентства
  • Pixabay

«Авария унесла жизнь 29-летней Марии Нетребенко, главного редактора информационного агентства «Камчатка», — сообщили в пресс-службе портала.

По данным агентства, Нетребенко и её коллега во время катания на снегоходе на трассе комплекса врезались в дерево. Главный редактор «Камчатка-Информ» от полученных травм скончалась.

Вторая сотрудница агентства госпитализирована с тяжёлыми травмами.

В январе испанский корреспондент Sputnik трагически погиб в Москве.

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