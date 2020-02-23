На Камчатке погибла главный редактор местного информагентства
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«Авария унесла жизнь 29-летней Марии Нетребенко, главного редактора информационного агентства «Камчатка», — сообщили в пресс-службе портала.
По данным агентства, Нетребенко и её коллега во время катания на снегоходе на трассе комплекса врезались в дерево. Главный редактор «Камчатка-Информ» от полученных травм скончалась.
Вторая сотрудница агентства госпитализирована с тяжёлыми травмами.
В январе испанский корреспондент Sputnik трагически погиб в Москве.