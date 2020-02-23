На Камчатке погибла главный редактор местного информагентства

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в результате несчастного случая во время катания на снегоходе на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова.

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