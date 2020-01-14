Журналист Sputnik из Испании погиб в Москве

Корреспондент Sputnik, гражданин Испании Мануэль Регаладо трагически погиб в Москве, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИА «Россия сегодня».

«Мануэль Регаладо трагически погиб в Москве вечером в понедельник, 13 января. Он работал корреспондентом в испаноязычной редакции Sputnik Mundo с мая 2016 года. Мы глубоко потрясены случившимся. Это большая личная трагедия для семьи и близких Мануэля. Приносим им самые искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по факту происшествия, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 13 января тело мужчины было обнаружено возле жилого дома на юго-западе Москвы с травмами, несовместимыми с жизнью.