Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Бастрыкин поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, ему способствовавшие», — говорится в сообщении.
Также глава ведомства поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь и содействие в организации похорон.
Как информирует СК, вечером 22 февраля в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько нетрезвых мужчин.
В ходе драки, которая завязалась между ними, 27-летний мужчина нанёс удар ножом 17-летнему юноше в области сердца. Позже подросток скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.
Ранее суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка в Волгоградской области.
Также Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.