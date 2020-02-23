Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Бастрыкин поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, ему способствовавшие», — говорится в сообщении.

Также глава ведомства поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь и содействие в организации похорон.

Как информирует СК, вечером 22 февраля в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько нетрезвых мужчин.

В ходе драки, которая завязалась между ними, 27-летний мужчина нанёс удар ножом 17-летнему юноше в области сердца. Позже подросток скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Ранее суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка в Волгоградской области.

Также Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.