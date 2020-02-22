Пять человек погибли в результате ДТП в Калмыкии

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Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Калмыкии.
Пять человек погибли в результате ДТП в Калмыкии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике. 

«В 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики, на 25-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, детей среди погибших нет.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии трое детей получили травмы в результате ДТП.

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