Пять человек погибли в результате ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Калмыкии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

«В 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики, на 25-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, детей среди погибших нет.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии трое детей получили травмы в результате ДТП.