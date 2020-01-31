В Курганской области рассказали о проверке после ДТП с участием сотрудника полиции

В УМВД России по Курганской области рассказали о служебной проверке после ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали семь человек.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, за рулём одного из автомобилей находился следователь СУ УМВД России по Кургану, который в рабочее время ехал на личном автомобиле по служебной необходимости.

«По факту ДТП с участием сотрудника в УМВД России по Курганской области проводится служебная проверка», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла на улице Бурова-Петрова в 11:10 26 января. В результате пострадали семь человек, трое из них дети.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии трое детей получили травмы в результате ДТП.