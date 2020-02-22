Два человека погибли в ДТП в Ленобласти

Два человека погибли и ещё трое, включая двух детей, получили различные травмы в результате столкновения двух иномарок на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и области.

По данным ведомства, на трассе столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia и Nissan Almera.

«В результате ДТП оба водителя скончались, пострадали пассажиры Skoda: девочка получила тяжёлые травмы, мальчик — травмы средней степени тяжести. Пассажир Nissan, мужчина, получил травмы средней степени тяжести», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, причиной ДТП стал выезд автомобиля Skoda, за рулём которого находилась женщина, на полосу встречного движения.

В январе в городе Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль врезался в столб, погибли два человека.

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