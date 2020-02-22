Два человека погибли в ДТП в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и области.
По данным ведомства, на трассе столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia и Nissan Almera.
«В результате ДТП оба водителя скончались, пострадали пассажиры Skoda: девочка получила тяжёлые травмы, мальчик — травмы средней степени тяжести. Пассажир Nissan, мужчина, получил травмы средней степени тяжести», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, причиной ДТП стал выезд автомобиля Skoda, за рулём которого находилась женщина, на полосу встречного движения.
В январе в городе Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль врезался в столб, погибли два человека.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.