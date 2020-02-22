В МЧС предупредили об опасности выхода на лёд московских водоёмов

В МЧС России предупредили об опасности выхода на лёд московских водоёмов, так как в настоящий момент его уровень в полтора раза ниже нормы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий», — рассказали в МЧС.

Уточняется, что в настоящий момент особое внимание спасатели уделяют рыбакам, любителям зимних видов спорта, а также несовершеннолетним, находящимся у водоёмов столицы без присмотра родителей.

Ранее в МЧС России рассказали, как следует использовать обогревательные приборы, чтобы не допустить пожара.