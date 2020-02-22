В МЧС предупредили об опасности выхода на лёд московских водоёмов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий», — рассказали в МЧС.
Уточняется, что в настоящий момент особое внимание спасатели уделяют рыбакам, любителям зимних видов спорта, а также несовершеннолетним, находящимся у водоёмов столицы без присмотра родителей.
Ранее в МЧС России рассказали, как следует использовать обогревательные приборы, чтобы не допустить пожара.