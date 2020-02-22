Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп». Они подозреваются в растрате в особо крупном размере.

По данным следствия, замглавы района вступил в преступный сговор с руководителем муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта», согласованно они принудили сотрудников «подписать несоответствующие действительности акты приёмки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города».

Сумма муниципального контракта, заключённого с «Экспертгрупп», составила 29 млн рублей.

После этого должностные лица составили и подписали ложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в Департамент заявок о расходовании субсидий.

Этим они обеспечили получение денежных средств. Поступившую субсидию руководитель «УКСиР» выплатил коммерческой организации. Бюджету Надыма и ЯНАО причинён «материальный ущерб в особо крупном размере».

Преступление удалось выявить благодаря работе управления ФСБ по Тюменской области.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода.