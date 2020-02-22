Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
- РИА Новости
По данным следствия, замглавы района вступил в преступный сговор с руководителем муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта», согласованно они принудили сотрудников «подписать несоответствующие действительности акты приёмки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города».
Сумма муниципального контракта, заключённого с «Экспертгрупп», составила 29 млн рублей.
После этого должностные лица составили и подписали ложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в Департамент заявок о расходовании субсидий.
Этим они обеспечили получение денежных средств. Поступившую субсидию руководитель «УКСиР» выплатил коммерческой организации. Бюджету Надыма и ЯНАО причинён «материальный ущерб в особо крупном размере».
Преступление удалось выявить благодаря работе управления ФСБ по Тюменской области.
Расследование продолжается.
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