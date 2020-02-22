Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп». Они подозреваются в растрате в особо крупном размере.
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
  • РИА Новости

По данным следствия, замглавы района вступил в преступный сговор с руководителем муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта», согласованно они принудили сотрудников «подписать несоответствующие действительности акты приёмки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города».

Сумма муниципального контракта, заключённого с «Экспертгрупп», составила 29 млн рублей.

После этого должностные лица составили и подписали ложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в Департамент заявок о расходовании субсидий.

Этим они обеспечили получение денежных средств. Поступившую субсидию руководитель «УКСиР» выплатил коммерческой организации. Бюджету Надыма и ЯНАО причинён «материальный ущерб в особо крупном размере».

Преступление удалось выявить благодаря работе управления ФСБ по Тюменской области.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить