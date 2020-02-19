Суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода
- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, вместе с бывшим директором ММЗ Андреем Юрчиковым они обвиняются в хищении 19,3 млн рублей.
Нуждина и Назарцев останутся под арестом до 19 апреля.
«Бумаги на Юрчикова пока не поступали», — уточнили в пресс-службе городского суда.
По версии следствия, через фиктивный агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт» в 2015 и 2016 годах со счетов ММЗ было выведено и потрачено на личные нужды Юрчикова, Нуждиной и Назарцева 19,3 млн рублей.
Заведено уголовное дело по ч. 4, ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере, совершённая группой лиц).