Суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода

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Миасский городской суд принял решение о взятии под стражу на два месяца руководителя бюджетно-экономической службы Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Елены Нуждиной и экс-директора завода «Техпласт» Алексея Назарцева.
Суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, вместе с бывшим директором ММЗ Андреем Юрчиковым они обвиняются в хищении 19,3 млн рублей.

Нуждина и Назарцев останутся под арестом до 19 апреля.

«Бумаги на Юрчикова пока не поступали», — уточнили в пресс-службе городского суда.

По версии следствия, через фиктивный агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт» в 2015 и 2016 годах со счетов ММЗ было выведено и потрачено на личные нужды Юрчикова, Нуждиной и Назарцева 19,3 млн рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 4, ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере, совершённая группой лиц).

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