На Урале возбудили дело против бывшего директора завода

И. о. прокурора Миасса Алексей Демчук рассказал об уголовном деле против бывшего гендиректора АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ) Андрея Юрчикова и руководителя бюджетно-экономической службы ММЗ Елены Нуждиной.

Как отметил Демчук в беседе с URA.RU, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК России (растрата в особо крупном размере).

«Решается вопрос об избрании меры пресечения», — заявил Демчук.

Юрчиков и Нуждина были задержаны вечером 18 февраля сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Они подозреваются в хищении более 19 млн рублей.

В квартирах Юрчикова и Нуждиной проходят обыски.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре возбудили уголовное дело против сотрудника краевого Министерства природных ресурсов и его сообщника, которых подозревают в мошенничестве.