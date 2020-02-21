Певица Валерия создаст партию

Короткая ссылка
Певица Валерия планирует создать свою политическую партию, которая займётся защитой прав женщин. Об этом RT рассказал её муж и продюсер Иосиф Пригожин.
Певица Валерия создаст партию
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Планы простые: права женщин, матерей, наличие женщин в бизнесе. Женщины сейчас везде. А институт семьи — основа нашего общества. И если женщины не выйдут сейчас на передовую, мы окажемся в ситуации очень непростой», — сказал Пригожин.

Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.

Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься музыкант в их партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить