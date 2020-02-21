Певица Валерия создаст партию
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- РИА Новости
«Планы простые: права женщин, матерей, наличие женщин в бизнесе. Женщины сейчас везде. А институт семьи — основа нашего общества. И если женщины не выйдут сейчас на передовую, мы окажемся в ситуации очень непростой», — сказал Пригожин.
Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься музыкант в их партии.