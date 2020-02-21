Певица Валерия создаст партию

Певица Валерия планирует создать свою политическую партию, которая займётся защитой прав женщин. Об этом RT рассказал её муж и продюсер Иосиф Пригожин.

«Планы простые: права женщин, матерей, наличие женщин в бизнесе. Женщины сейчас везде. А институт семьи — основа нашего общества. И если женщины не выйдут сейчас на передовую, мы окажемся в ситуации очень непростой», — сказал Пригожин.

Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.

Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься музыкант в их партии.