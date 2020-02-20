Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии

Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в их партии.

В беседе с «Петербургским дневником» она заявила, что Шнурова готовы выдвинуть на выборы в Госдуму или заксобрание.

«Если у него будет желание, то готовы», — сообщила Дмитриева.

По её словам, музыканта пригласят в петербургский парламент до старта предвыборной кампании.

«Каждый должен заниматься своим делом. Будем его привлекать к работе в ЗакСе, касающейся вопросов культуры и градозащиты — всего, что ему близко», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.