Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии

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Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в их партии.
Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» она заявила, что Шнурова готовы выдвинуть на выборы в Госдуму или заксобрание.

«Если у него будет желание, то готовы», — сообщила Дмитриева.

По её словам, музыканта пригласят в петербургский парламент до старта предвыборной кампании.

«Каждый должен заниматься своим делом. Будем его привлекать к работе в ЗакСе, касающейся вопросов культуры и градозащиты — всего, что ему близко», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.

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