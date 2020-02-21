Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии

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Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии. Мать ребёнка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 года лишения свободы.
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

«Следствием установлено, что в своей квартире в г. Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности — несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы на длительное время, от получаса до 9 часов, коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания», — сообщает региональное СУ СК России.

Мать ребёнка в ситуацию не вмешивалась, а только поощряла эти действия.

Отмечается, что в один из дней мальчик прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнок был помещён в стационар, ему провели операцию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.

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