В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
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- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал директор интерната Евгений Пузанов.
По его словам, ребёнок находится в хорошем состоянии, он каждый день посещает в интернате специалистов.
«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — рассказал он.
По его словам, окончательное решение о месте проживания мальчика будет принято после вынесения приговора судом, рассматривающим дело об истязании несовершеннолетнего.
Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.
В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.