В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

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Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал директор интерната Евгений Пузанов.

По его словам, ребёнок находится в хорошем состоянии, он каждый день посещает в интернате специалистов.

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — рассказал он.

По его словам, окончательное решение о месте проживания мальчика будет принято после вынесения приговора судом, рассматривающим дело об истязании несовершеннолетнего.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.

В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.

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