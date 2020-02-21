Под Пермью проверили сообщения об отказе врача принять пациента с ВИЧ

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что внутренняя проверка не выявила фактов нарушения этики и разглашения медицинской тайны врачом в посёлке Ныроб в отношении пациента со статусом ВИЧ.
Под Пермью проверили сообщения об отказе врача принять пациента с ВИЧ
  • Pixabay

Она написала на своей странице в Instagram, что «для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ, о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья администрацией больницы была создана комиссия».

Отмечается, что «представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию» и, как заявляет Мелехова, во время «проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны».

Она добавила, что в настоящий момент «организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что в посёлке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз.

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