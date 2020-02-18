В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте врача и пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что в посёлке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз.

«Нам вчера поступила эта информация. Инициировали проверку совместно с администрацией больницы», — заявила РИА Новости представитель ведомства.

Врач-терапевт посёлка Ныроб Татьяна Аксёнова прокомментировала URA.RU случившееся. По её словам, мужчина, пришедший в местный фельдшерско-акушерский пункт, не предоставил справку о том, что состоит на учёте у врача. Она добавила, что в Ныробе не оказывают медпомощь данной категории лиц.

«Он подошёл и сказал: «Мне нужны лекарства». Достал пузырёк, стал показывать, какие препараты принимает. Я говорю: «У нас ВИЧ-инфицированных в Ныробе нет». Я тут давно живу и всех знаю. Оказалось, что он освободился несколько дней назад из мест лишения свободы, но у меня нет полномочий оказывать таким (лицам) помощь. Отвечает за ВИЧ-инфицированных фельдшер в Чердыни. Я ему об этом сказал, написала номер телефона и туда отправила», — сказала Аксёнова.

Она также опровергла информацию о разглашении врачебной тайны, отметив, что разговор с пациентом проходил в её кабинете.