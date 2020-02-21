В Удмуртии заблокируют четыре сайта с данными о продаже снюсов
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Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, свободный доступ к указанным ресурсам создаёт угрозу здоровью граждан, особенно несовершеннолетних.
Суд удовлетворил требования прокуроров. Информация передана в управление Роскомнадзора по республике для блокировки сайтов.
В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.