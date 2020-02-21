В Удмуртии заблокируют четыре сайта с данными о продаже снюсов

Короткая ссылка
В Удмуртии заблокируют четыре сайта, содержащие данные о продаже снюсов.
В Удмуртии заблокируют четыре сайта с данными о продаже снюсов
  • Pixabay

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, свободный доступ к указанным ресурсам создаёт угрозу здоровью граждан, особенно несовершеннолетних.

Суд удовлетворил требования прокуроров. Информация передана в управление Роскомнадзора по республике для блокировки сайтов.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить