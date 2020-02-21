В Удмуртии заблокируют четыре сайта с данными о продаже снюсов

В Удмуртии заблокируют четыре сайта, содержащие данные о продаже снюсов.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, свободный доступ к указанным ресурсам создаёт угрозу здоровью граждан, особенно несовершеннолетних.

Суд удовлетворил требования прокуроров. Информация передана в управление Роскомнадзора по республике для блокировки сайтов.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.