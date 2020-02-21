В ЯНАО раскрыли схему, по которой мошенники украли пенсионные накопления 250 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли схему, по которой мошенники украли пенсионные накопления около 250 человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

К главе надзорного ведомства Анатолию Васильеву обратилась жительница Лабытнанги.

«Неизвестные лица заключили договор об обязательном пенсионном страховании с АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», в результате чего накопительная часть пенсии заявительницы переведена из Пенсионного фонда России в данную организацию», — уточнили в прокуратуре.

Выяснилось, что мошенники подделывали заявления от имён потерпевших.

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Со своей стороны, прокуратура подала в суд 64 иска о признании недействительными договоров с негосударственным пенсионным фондом.

Ранее вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством, связанным с клиентами российских банков.