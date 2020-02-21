В Свердловской области в суд направили дело об убийстве двухлетнего мальчика

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В Свердловской области в суд направили уголовное дело об убийстве двухлетнего мальчика и похищении ещё двух детей.
В Свердловской области в суд направили дело об убийстве двухлетнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.

Обвиняемый — 68-летний дедушка погибшего. Эксперты пришли к выводу, что он представляет социальную опасность для себя и окружающих.

«По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», — пояснил Шульга.

Он отметил, что во время трагедии у мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями.

Преступление было совершено в марте 2019 года в посёлке Гагарка.

Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.

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