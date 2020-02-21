Адвокат осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева прокомментировала обстоятельства его смерти

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Одна из адвокатов Дмитрия Бакшеева, осуждённого за убийство женщины и надругательство над её телом, прокомментировала обстоятельства его смерти.
Адвокат осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева прокомментировала обстоятельства его смерти
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По официальной версии, он умер из-за хронических заболеваний, каких — не уточняют. Но хронические болезни есть почти у каждого, и от них люди просто так не умирают, если их лечить. По сути, мы пока не знаем, от чего он умер», — заявила Юлия Федотова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, она посетила Бакшеева в следственном изоляторе 13 января, и тогда он чувствовал себя нормально.

Защита краснодарца официально запросила данные из туберкулёзной больницы, где он умер.

Ранее ФСИН рассказала о смерти Бакшеева.

В феврале 2019 года портал «Юга.ру» сообщал, что суд вынес приговор Наталье Бакшеевой — жене подозреваемого в каннибализме Дмитрия Бакшеева. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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