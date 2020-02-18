ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

В УФСИН по Ростовской области рассказали о причине смерти в региональной больнице Дмитрия Бакшеева, осуждённого за убийство женщины и надругательство над её телом.

«16 февраля в палате интенсивной терапии межобластной туберкулёзной больницы №19 ГУФСИН России по Ростовской области от продолжительной болезни скончался осуждённый Бакшеев. 1 февраля Бакшеев был госпитализирован в больницу для оказания необходимой медицинской помощи в связи с наличием у него ряда тяжёлых хронических заболеваний», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как уточняет агентство, суд признал Бакшеева виновным в убийстве женщины и надругательстве над её телом в июне 2019 года. Его приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии.

Сам Бакшеев признал свою вину только в части надругательства над телом и заявлял, что женщина была мертва, когда он её нашёл. Адвокаты планировали обжаловать приговор в ЕСПЧ.

В феврале 2019 года портал «Юга.ру» сообщал, что суд вынес приговор Наталье Бакшеевой — жене подозреваемого в каннибализме Дмитрия Бакшеева.

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