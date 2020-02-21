Песков посетовал на неистово обсуждающих «уход» Путина политологов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал, что политологи всё время куда-то «уходят» российского лидера Владимира Путина и неистово это обсуждают.
Песков посетовал на неистово обсуждающих «уход» Путина политологов
  • РИА Новости

«Всё время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы всё время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин «никуда не уходит».

«Планов громадьё, работы много, проблем много, есть достижений много, а его всё время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают», — посетовал пресс-секретарь российского президента.

Так Песков прокомментировал вопрос журналистов о докладе Центра политической конъюнктуры о рисках и страхах россиян из-за вероятности ухода Путина с поста главы государства в 2024 году.

Ранее Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.

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