В Ульяновске рассказали об идее создания приложения для борьбы с продажей снюса

Глава аппарата ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина Гришина рассказала об инициативе по созданию мобильного приложения для борьбы с незаконным оборотом алкоголя и распространением снюса.

Об этом сообщает Newinform.

«Цель нашего проекта — разработать полезное мобильное приложение, которым сможет воспользоваться любой житель Ульяновской области. Человек, который, допустим, заметил, что где-то продают снюс или алкоголь подросткам, сможет сразу сфотографировать эту торговую точку, указать геолокацию и мгновенно переслать материалы уполномоченным органам», — заявила она.

Гришина уточнила, что приложение может принести пользу и обычным ульяновцам, и сотрудникам правоохранительных органов, а также представителям муниципальной власти и другим надзорным органам.

Ранее progorod43 сообщал, что в заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюса несовершеннолетним.