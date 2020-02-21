В Ульяновске рассказали об идее создания приложения для борьбы с продажей снюса

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Глава аппарата ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина Гришина рассказала об инициативе по созданию мобильного приложения для борьбы с незаконным оборотом алкоголя и распространением снюса.
В Ульяновске рассказали об идее создания приложения для борьбы с продажей снюса
  • Pixabay

Об этом сообщает Newinform.

«Цель нашего проекта — разработать полезное мобильное приложение, которым сможет воспользоваться любой житель Ульяновской области. Человек, который, допустим, заметил, что где-то продают снюс или алкоголь подросткам, сможет сразу сфотографировать эту торговую точку, указать геолокацию и мгновенно переслать материалы уполномоченным органам», — заявила она.

Гришина уточнила, что приложение может принести пользу и обычным ульяновцам, и сотрудникам правоохранительных органов, а также представителям муниципальной власти и другим надзорным органам.

Ранее progorod43 сообщал, что в заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюса несовершеннолетним.

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