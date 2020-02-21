Министр ЖКХ Подмосковья оценил ситуацию с сортировкой мусора в регионе

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал ситуацию с сортировкой отходов среди жителей региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

По прогнозам главы ведомства, к концу года сортировать отходы будут 60% населения области. Для этого правительство вводит дополнительные льготы.

«По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуально-жилищной застройки в этом году — минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение. Таким образом мы стимулируем продолжение раздельного сбора мусора», — отметил министр.

Он добавил, что Министерство ЖКХ проводит большую работу, в том числе информирует жителей о новых возможностях.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.