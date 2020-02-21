В Адыгее рассказали о программе автогонки «Февральские окна — 2020»

В Адыгее рассказали о программе соревнований по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2020».

Как сообщает портал «Юга.ру», 21 февраля начнётся регистрация участников, а вечером состоится лекция по формату гонки и нюансам использования контрольных приборов.

22 февраля пройдут основные соревнования, которые начнутся с этапа на поляне Кузнецова в посёлке Каменномостском.

Торжественное награждение победителей и закрытие соревнований состоится вечером 23 февраля.

Старейшая и единственная в регионе зимняя гонка в этом году впервые пройдёт в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам.

В гонке примут участие около 30 экипажей из разных регионов юга страны.