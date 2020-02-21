В Адыгее рассказали о программе автогонки «Февральские окна — 2020»

Короткая ссылка
В Адыгее рассказали о программе соревнований по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2020».
В Адыгее рассказали о программе автогонки «Февральские окна — 2020»
  • Pixabay

Как сообщает портал «Юга.ру», 21 февраля начнётся регистрация участников, а вечером состоится лекция по формату гонки и нюансам использования контрольных приборов.

22 февраля пройдут основные соревнования, которые начнутся с этапа на поляне Кузнецова в посёлке Каменномостском. 

Торжественное награждение победителей и закрытие соревнований состоится вечером 23 февраля.

Старейшая и единственная в регионе зимняя гонка в этом году впервые пройдёт в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам. 

В гонке примут участие около 30 экипажей из разных регионов юга страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить