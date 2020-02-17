В Адыгее пройдут соревнования по внедорожному автотуризму

В посёлке Каменномостском в Адыгее с 21 по 23 февраля состоятся открытые соревнования по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2020».

Как сообщает портал «Юга.ру», в этом году гонка впервые пройдёт в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам.

Организатор гонки Дмитрий Фриз отметил, что соревнование пройдёт по заранее подготовленному маршруту и будет включать четыре специальных участка общей протяжённостью около 100 км.

В гонке примут участие около 30 экипажей из разных регионов юга страны. Они будут соревноваться в разных категориях в зависимости от автомобиля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.