Эксперты сравнили средние зарплаты и стоимость аренды квартир в России

Специалисты портала Domofond.ru оценили соотношение средних зарплат и арендных ставок на однокомнатные квартиры в российских регионах.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, средняя ставка на однокомнатную квартиру в России составила 14 970 рублей — то есть 32% от средней зарплаты.

«Меньше всего (13 645 рублей) разница в Дагестане: за наём квартиры здесь придётся заплатить 13 тыс. рублей, или 49% зарплаты. Максимальную долю от заработной платы (19 тыс. рублей, или 56% зарплаты) отдадут в Севастополе, после чего у арендатора останется 14 891 рублей», — отметили эксперты.

Уточняется, что самое выгодное соотношение между зарплатой и стоимостью найма у жителей Магаданской области: при ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей остаток составляет 83 935 рублей.

Следом идут Ненецкий автономный округ с остатком 66 526 рублей, Сахалинская область — 64 666 рублей и Москва — 53 657 рублей.

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