В АТОР оценили убытки туроператоров из-за коронавируса

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила убытки российских туроператоров на фоне распространения коронавирусной инфекции.
В АТОР оценили убытки туроператоров из-за коронавируса
  • Reuters

Как информирует Интерфакс, ассоциация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации фактических прямых убытков по выездному и въездному туризму.

По данным АТОР, туроператоры в сфере выездного туризма в результате экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР лишились 450 млн рублей.

В то же время убытки по въездному туризму составили 140 млн рублей. Указанные средства были направлены на программы для китайских туристов на зиму, весну и лето 2020 года, но из-за коронавируса аннулированы.

Россия с 20 февраля приостановила въезд граждан КНР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.

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