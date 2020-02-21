В АТОР оценили убытки туроператоров из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила убытки российских туроператоров на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Интерфакс, ассоциация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации фактических прямых убытков по выездному и въездному туризму.

По данным АТОР, туроператоры в сфере выездного туризма в результате экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР лишились 450 млн рублей.

В то же время убытки по въездному туризму составили 140 млн рублей. Указанные средства были направлены на программы для китайских туристов на зиму, весну и лето 2020 года, но из-за коронавируса аннулированы.

Россия с 20 февраля приостановила въезд граждан КНР.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.