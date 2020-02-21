Эксперт оценила схемы по обналичиванию маткапитала

Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова прокомментировала распространённые схемы обналичивания материнского капитала.

По её словам, одной из самых частых нелегальных схем является приобретение земельных участков через посредников за процент от суммы материнского капитала.

Ещё один популярный способ — заключение договоров займа на приобретение жилья, который погашается средствами из ПФР, а часть суммы возвращается наличными.

Также распространены схемы составления фиктивных договоров на реконструкцию имеющихся жилых помещений.

«Попытки обналичивать материнский капитал в нашей стране были, есть и будут. Естественно, количество желающих это сделать возрастёт пропорционально увеличению получивших материнский капитал», — отметила Серебрякова в беседе с газетой «Известия».

По мнению Серебряковой, обналичивание капитала — это осознанные действия, вызванные желанием граждан получить живые деньги.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.