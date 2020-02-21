Эксперт оценила схемы по обналичиванию маткапитала
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По её словам, одной из самых частых нелегальных схем является приобретение земельных участков через посредников за процент от суммы материнского капитала.
Ещё один популярный способ — заключение договоров займа на приобретение жилья, который погашается средствами из ПФР, а часть суммы возвращается наличными.
Также распространены схемы составления фиктивных договоров на реконструкцию имеющихся жилых помещений.
«Попытки обналичивать материнский капитал в нашей стране были, есть и будут. Естественно, количество желающих это сделать возрастёт пропорционально увеличению получивших материнский капитал», — отметила Серебрякова в беседе с газетой «Известия».
По мнению Серебряковой, обналичивание капитала — это осознанные действия, вызванные желанием граждан получить живые деньги.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.