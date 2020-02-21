Эксперт оценила схемы по обналичиванию маткапитала

Короткая ссылка
Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова прокомментировала распространённые схемы обналичивания материнского капитала.
Эксперт оценила схемы по обналичиванию маткапитала
  • © РИА Новости

По её словам, одной из самых частых нелегальных схем является приобретение земельных участков через посредников за процент от суммы материнского капитала.

Ещё один популярный способ — заключение договоров займа на приобретение жилья, который погашается средствами из ПФР, а часть суммы возвращается наличными.

Также распространены схемы составления фиктивных договоров на реконструкцию имеющихся жилых помещений.

«Попытки обналичивать материнский капитал в нашей стране были, есть и будут. Естественно, количество желающих это сделать возрастёт пропорционально увеличению получивших материнский капитал», — отметила Серебрякова в беседе с газетой «Известия».

По мнению Серебряковой, обналичивание капитала — это осознанные действия, вызванные желанием граждан получить живые деньги.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить