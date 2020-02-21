В Магадане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2

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Состояние пятерых пострадавших при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Магадане оценивается как стабильное, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В Магадане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2
  • © МЧС РФ

«Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как стабильное. Пациенты могут встать через десять дней с помощью внешних позвоночных фиксаторов либо продлить соблюдение постельного режима на два месяца», — говорится в сообщении.

Как отмечается, четыре человека находятся в больнице с компрессионным переломом позвоночника, один — с ушибом.

Отмечается, что среди них жители Магадана, Белгорода, Иркутска и Подмосковья.

20 февраля частный самолёт Ан-2, перевозивший вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку при попытке вылета из магаданского аэропорта.

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