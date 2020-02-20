Власти Подмосковья рассказали о работе по введению раздельного сбора мусора

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о работе по введению раздельного сбора мусора.

Об этом сообщает телеканал «360».

В 2019 году в регионе начали сортировать отходы 40% населения. Чтобы всё больше граждан делали выбор в пользу сортировки, власти вводят льготы.

«По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуально-жилищной застройки в этом году, минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение», — заявил Велиховский.

Он отметил, что министерство проводит большую работу, например информирует жителей.

Как добавил Велиховский, только старт программы дал более миллиона тонн отходов, которые отправили на переработку.

«Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%. Мы сразу отправим на переработку. Это очень важно», — сказал он.

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