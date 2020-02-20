СК рассказал о ходе следствия по делу о подготовке терактов в Керчи

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В трёх российских регионах проводятся следственные мероприятия по делу о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи двумя подростками, передаёт Следственный комитет России.
СК рассказал о ходе следствия по делу о подготовке терактов в Керчи
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Уточняется, что мероприятия проводятся в регионах, где проживают те, с кем задержанные поддерживали связь и кого также пытались вовлечь в противоправные действия.

«В рамках следствия по адресам проживания юношей изъяты компьютеры и другие технические носители, а также хранившаяся на них информация, которую в настоящее время изучают следователи и сотрудники УФСБ», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Крыму арестовал до 18 апреля подростков, задержанных по подозрению в подготовке теракта.

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